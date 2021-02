Esplosione della cascina ammazzò tre pompieri: 30 anni ai responsabili (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Imperiali La Corte d'Assise si è pronunciata sull'Esplosione della cascina a Quargnento, nel 2019 Si è pronunciata, quest'oggi, la Corte d'Assise riguardo l'Esplosione di un cascinale, nella campagna di Alessandria, a Quargnento, avvenuta nella tragica notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019. Due anni fa, sono rimasti coinvolti mortalmente nello scoppio tre vigili del fuoco: Matteo Gastaldo (46 anni), Marco Triches (38 anni) e di Antonio Candido (32 anni). Nessuno, fin da subito, ha mai escluso la possibilità che si trattasse di dolo ed oggi a confermarlo è stata la sentenza pronunciata dal giudice. Nonostante negli anni non siano mancate le polemiche a causa dell'operato e dell'azione di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Imperiali La Corte d'Assise si è pronunciata sull'a Quargnento, nel 2019 Si è pronunciata, quest'oggi, la Corte d'Assise riguardo l'di unle, nella campagna di Alessandria, a Quargnento, avvenuta nella tragica notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019. Duefa, sono rimasti coinvolti mortalmente nello scoppio tre vigili del fuoco: Matteo Gastaldo (46), Marco Triches (38) e di Antonio Candido (32). Nessuno, fin da subito, ha mai escluso la possibilità che si trattasse di dolo ed oggi a confermarlo è stata la sentenza pronunciata dal giudice. Nonostante neglinon siano mancate le polemiche a causa dell'operato e dell'azione di ...

emergency_ong : ?? Esplosione a #Lashkargah #Afghanistan nei pressi della prigione. 7 feriti portati al nostro ospedale, 6 di loro sono bambini. #laguerraè - MutiCarla : RT @discoradioIT: ?? #Alessandria: condannati a 30 anni di reclusione Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per l'esplosione dell… - ereike05 : RT @discoradioIT: ?? #Alessandria: condannati a 30 anni di reclusione Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per l'esplosione dell… - discoradioIT : ?? #Alessandria: condannati a 30 anni di reclusione Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per l'esplosion… - fargojerry_ : Raga questo tweet sarà un aiuto per la comunità. Secondo la mia scienza, è scientificamente provato che quando ti p… -