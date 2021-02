Esonero Gattuso, arriva la decisione di De Laurentiis (Di lunedì 8 febbraio 2021) Esonero Gattuso, clamorosa decisione del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa sta succedendo. Si decide tutto nelle prossime due partite: è questo quanto ha deciso il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la pesante disfatta del Marassi contro il Genoa. Fiducia a tempo quindi per l’allenatore del Napoli reduce dalla settima sconfitta in campionato. E saranno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021), clamorosadel presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa sta succedendo. Si decide tutto nelle prossime due partite: è questo quanto ha deciso il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la pesante disfatta del Marassi contro il Genoa. Fiducia a tempo quindi per l’allenatore del Napoli reduce dalla settima sconfitta in campionato. E saranno L'articolo proviene da Inews.it.

Fra_ambro : Tutti vogliono l’esonero di #Gattuso, anche gli addetti alla toponomastica di #Magnago ??. #napoli @sscnapoli… - sscalcionapoli1 : Gazzetta prevede l'esonero di Gattuso se sbaglia le prossime due gare: 'Improbabile che non ci sia intervento di AD… - Pep9111 : @DilectisG @tancredipalmeri io tifo juve, la mia ragazza napoli perche' napoletana!!! Tifera' juve per l'esonero di… - Sgtfoley4 : RT @_Bitw_n_10: gattuso recandosi da de laurentiis per l'esonero - franco_porto : @Torrenapoli1 Hai notato il martellamento quotidiano di Gazzetta dello Sport e Tuttosport su Gattuso? Anche a Napol… -