Esclusiva – Atalanta, i Percassi ridimensionano Gasperini: basta mercato ma solo scelte di campo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il calcio è uno sport di squadra con elementi individuali e non il contrario. Facendo un parallelismo cinematografico, è importante avere grandi interpreti ma è quanto mai decisiva una trama convincente e di alto livello. Diceva Bertolt Brecht, grande drammaturgo: «Senza un copione ci può essere solo improvvisazione e pressapochismo». Cioè: anche gli attori più affermati hanno bisogno dell’aiuto degli altri per esprimersi compiutamente. IL CORAGGIO - In Serie A ci sono tecnici che danno ai propri team uno stile e un’identità coraggiosa, collettiva ed offensiva, a prescindere dalla qualità dei singoli. Sono convinti di cercare il comando del gioco anziché lasciarlo agli avversari, pensano che così si aumentino l’autostima, il divertimento, la tecnica, l’evoluzione e la qualità dei propri calciatori. Un atteggiamento positivo e offensivo significa ottimismo e ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il calcio è uno sport di squadra con elementi individuali e non il contrario. Facendo un parallelismo cinematografico, è importante avere grandi interpreti ma è quanto mai decisiva una trama convincente e di alto livello. Diceva Bertolt Brecht, grande drammaturgo: «Senza un copione ci può essereimprovvisazione e pressapochismo». Cioè: anche gli attori più affermati hanno bisogno dell’aiuto degli altri per esprimersi compiutamente. IL CORAGGIO - In Serie A ci sono tecnici che danno ai propri team uno stile e un’identità coraggiosa, collettiva ed offensiva, a prescindere dalla qualità dei singoli. Sono convinti di cercare il comando del gioco anziché lasciarlo agli avversari, pensano che così si aumentino l’autostima, il divertimento, la tecnica, l’evoluzione e la qualità dei propri calciatori. Un atteggiamento positivo e offensivo significa ottimismo e ...

