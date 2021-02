Epilessia | la crisi di governo blocca la legge per una malattia diffusa Lettera aperta e manifestazioni in tutto il mondo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prima volta ha adottato la risoluzione “Global Actions on epilepsy and other neurological disorders” che impegnerà gli Stati membri in concrete politiche di sostegno

salutedomani : EPILESSIA, LE CRISI PROVOCANO DANNI AL CERVELLO? - antoniocaperna : EPILESSIA, LE CRISI PROVOCANO DANNI AL CERVELLO? - dermanewsok : EPILESSIA, LE CRISI PROVOCANO DANNI AL CERVELLO? - salutedomani : EPILESSIA, LE CRISI PROVOCANO DANNI AL CERVELLO? - saluteh24com : EPILESSIA, LE CRISI PROVOCANO DANNI AL CERVELLO? -

Ultime Notizie dalla rete : Epilessia crisi

Il Secolo XIX

... con particolare attenzione alle epilessie rare e complesse, ma anche all 'farmacoresistente", quel tipi di attacchi che, "come le malattie rare è di fatto orfana di terapia". Le, non ...... sono stati compiuti importanti passi avanti nella cura di due gravi forme di: è stato ... la frequenza delleepilettiche, anche dopo 12 mesi di trattamento. Si tratta di un risultato ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prima volta ha adottato la risoluzione “Global Actions on epilepsy and other neurological disorders” che impegnerà gli Stati membri in concrete politiche ...Per la giornata mondiale 2021 dedicata a tutte queste patologie la Città di Grottammare raccoglie e rilancia l’appello della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) “Troviamo una cura per tutte le epi ...