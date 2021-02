Epic Games Store rivela lo Spring Showcase | la prossima settimana ' nuovi annunci e gameplay'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L'è dietro l'angolo: chepossiamo aspettarci provenire da questo nuovo evento? Come è statoato oggi, l'evento si terrà su Twitch l'11 febbraio alle ore 20:00 sul canale ufficiale Twitch di, e lo show prevederà, video die anteprime estese da parte di diversi sviluppatori. Quali titoli saranno al centro dellomantiene il riserbo sulla cosa, anticipando solo che in concomitanza con esso è previsto un periodo di saldi sullo, con sconti dal 10 al 40% su una selezione di titoli, tra cui Star Wars: Squadrons, SnowRunner, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla ...

L'Epic Games Store Spring Showcase è dietro l'angolo: che annunci possiamo aspettarci provenire da questo nuovo evento?