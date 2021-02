Energia, Francia: Veolia lancia offerta ostile su Suez (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua lo scontro tra i colossi francesi dell’Energia Veolia e Suez. Non avendo registrato aperture dal board di Suez per una potenziale fusione, Veolia ha annunciato un’offerta ostile sul suo principale concorrente, valutandolo 11,3 miliardi di euro. Il prezzo proposto è di 18 euro per azione, con un premio del 75% sul prezzo di chiusura del 30 luglio, data in cui sono iniziate le operazioni di Veolia per portare a compimento il proprio piano. Fino ad oggi Suez era riuscita a resistere ai tentativi di acquisizione da Veolia, il suo concorrente di lunga data che da ottobre è anche il suo principale azionista con una quota del 29,9%. Con l’offerta ostile ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua lo scontro tra i colossi francesi dell’. Non avendo registrato aperture dal board diper una potenziale fusione,ha annunciato un’sul suo principale concorrente, valutandolo 11,3 miliardi di euro. Il prezzo proposto è di 18 euro per azione, con un premio del 75% sul prezzo di chiusura del 30 luglio, data in cui sono iniziate le operazioni diper portare a compimento il proprio piano. Fino ad oggiera riuscita a resistere ai tentativi di acquisizione da, il suo concorrente di lunga data che da ottobre è anche il suo principale azionista con una quota del 29,9%. Con l’...

Energia, Francia: Veolia lancia offerta ostile su Suez

Continua lo scontro tra i colossi francesi dell'energia Veolia e Suez. Non avendo registrato aperture dal board di Suez per una potenziale fusione, perimetro da rafforzare attorno a Suez Eau Francia,

