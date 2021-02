Enel, Banca Akros alza il target price (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli analisti di Banca Akros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Enel, portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione “buy“. Intanto, a Milano, migliora l’andamento del gruppo energetico che si attesta a 8,507 euro, con un aumento dello 0,71%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su, portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione “buy“. Intanto, a Milano, migliora l’andamento del gruppo energetico che si attesta a 8,507 euro, con un aumento dello 0,71%.

DividendProfit : Enel, Banca Akros alza il target price - ValeBila : RT @puscascapo: @ilPortaborse_ Per chi chiede: è stato responsabile della comunicazione di Montedison, Enel, Confindustria, Banca Intesa, E… - RickTheBadass : RT @puscascapo: @ilPortaborse_ Per chi chiede: è stato responsabile della comunicazione di Montedison, Enel, Confindustria, Banca Intesa, E… - c_carlo1971 : RT @puscascapo: @ilPortaborse_ Per chi chiede: è stato responsabile della comunicazione di Montedison, Enel, Confindustria, Banca Intesa, E… - puscascapo : @ilPortaborse_ Per chi chiede: è stato responsabile della comunicazione di Montedison, Enel, Confindustria, Banca I… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Banca Enel, Banca Akros alza il target price

Gli analisti di Banca Akros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Enel , portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione " buy ". Intanto, a Milano, migliora l'andamento del gruppo ...

I Buy di oggi da Anima Holding a Tenaris

Intesa SanPaolo assegna un buy a: Anima con fair value di 4,90 euro, Banca Mediolanum con obiettivo ... Giudizio add inoltre per Banco Bpm con obiettivo di 2,20 euro ed Enel con target di 9,50 euro (...

Enel, Banca Akros alza il target price Il Messaggero Enel, Banca Akros alza il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Banca Akros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Enel, portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione "buy". Intanto, ...

Mario Draghi un altro uomo della provvidenza?

Che dire di questa intervista che fa a pugni con la considerazione attuale a livello internazionale di Draghi? Meglio non prestare attenzione e stare a vedere. Infatti per usare un termine religioso a ...

Gli analisti diAkros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su, portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione " buy ". Intanto, a Milano, migliora l'andamento del gruppo ...Intesa SanPaolo assegna un buy a: Anima con fair value di 4,90 euro,Mediolanum con obiettivo ... Giudizio add inoltre per Banco Bpm con obiettivo di 2,20 euro edcon target di 9,50 euro (...(Teleborsa) - Gli analisti di Banca Akros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Enel, portandolo a 10,20 euro e hanno mantenuto la raccomandazione "buy". Intanto, ...Che dire di questa intervista che fa a pugni con la considerazione attuale a livello internazionale di Draghi? Meglio non prestare attenzione e stare a vedere. Infatti per usare un termine religioso a ...