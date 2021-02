Elvira, ex moglie di Zenga, lancia accuse pesanti: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito». La D’Urso si dissocia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elvira ex moglie Zenga lancia accuse pesanti: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito». La D’Urso si dissocia. Nuovo scandalo all’interno della famiglia dell’ex portiere dell’Inter. La prima moglie di Zenga ha fatto una rivelazione confermata anche da Caterina Collovati durante la diretta di Live non è la D’Urso. Elvira Carfagna, ospite di Live non è la D’Urso ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di Roberta Termali, entrambe ex mogli di Walter ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 febbraio 2021)ex: «simiae sicon mio». Lasi. Nuovo scandalo all’interno della famiglia dell’ex portiere dell’Inter. La primadiha fatto una rivelazione confermata anche da Caterina Collovati durante la diretta di Live non è laCarfagna, ospite di Live non è lahatossime nei confronti di, entrambe ex mogli di Walter ...

Gazzettino : Elvira, ex moglie di Zenga: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito» - infoitsport : Elvira, ex moglie di Zenga, lancia accuse pesanti: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito»… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Elvira, ex moglie di Zenga, lancia accuse pesanti: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito». La D'Urso… - leggoit : Elvira, ex moglie di Zenga, lancia accuse pesanti: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito»… - Notiziedi_it : Live Non è la D’Urso: Elvira ex moglie Zenga: “Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito” | Vi… -