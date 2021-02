Elli Michler, la grande poesia senza tempo di valore psicoterapeutico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LettaralMente Donna. Stiamo per fare un viaggio indietro nel tempo di 30 anni. Alla fine degli anni 80 iniziava la pubblicazione di raccolte di particolari poesie. Versi che facevano ritrovare ai lettori valori perduti nella quotidianità moderna. Parole che offrono ancora oggi un sostegno emotivo e piscologico a chi le legge. Abbiamo dedicato questa puntata alla grande poesia di Elli Michler Elli Michler, la vita difficile e l’importanza della scrittura A causa della seconda guerra mondiale e del nazismo la giovinezza di Elli Michler fu molto difficile. Fu infatti costretta ad abbandonare gli studi e lavorare dopo che i nazisti avevano chiuso la scuola presso il convento dove studiava. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LettaralMente Donna. Stiamo per fare un viaggio indietro neldi 30 anni. Alla fine degli anni 80 iniziava la pubblicazione di raccolte di particolari poesie. Versi che facevano ritrovare ai lettori valori perduti nella quotidianità moderna. Parole che offrono ancora oggi un sostegno emotivo e piscologico a chi le legge. Abbiamo dedicato questa puntata alladi, la vita difficile e l’importanza della scrittura A causa della seconda guerra mondiale e del nazismo la giovinezza difu molto difficile. Fu infatti costretta ad abbandonare gli studi e lavorare dopo che i nazisti avevano chiuso la scuola presso il convento dove studiava. Non ...

