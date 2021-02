Eintracht, Jovic chiama il Milan: «Mi manca Rebic» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ai microfoni della Bild, Luka Jovic parla del suo ritorno all’Eintracht Francoforte e del suo ex compagno Ante Rebic, ora al Milan Luka Jovic e la sua mancanza di Ante Rebic. L’attaccante, tornato a gennaio all’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni della Bild del suo ex compagno ora al Milan. Ecco le sue dichiarazioni. «Lui e Haller mi mancano ovviamente. Abbiamo vissuto insieme grandi momenti, realizzando qualcosa di storico per il club. Ma ora ci sono altri giocatori qui che meritano altrettanto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ai microfoni della Bild, Lukaparla del suo ritorno all’Francoforte e del suo ex compagno Ante, ora alLukae la suanza di Ante. L’attaccante, tornato a gennaio all’Francoforte, ha parlato ai microfoni della Bild del suo ex compagno ora al. Ecco le sue dichiarazioni. «Lui e Haller mino ovviamente. Abbiamo vissuto insieme grandi momenti, realizzando qualcosa di storico per il club. Ma ora ci sono altri giocatori qui che meritano altrettanto» Leggi su Calcionews24.com

