“Ecco Leone Paolo”: papà per la terza volta a 53 anni. L’annuncio pieno di gioia del cantante (Di lunedì 8 febbraio 2021) papà per la terza volta a 53 anni: è nato Leone Paolo. Ad annunciare l’arrivo del nuovo arrivato in famiglia è stato lo stesso cantautore tramite il proprio account Instagram. Dapprima ha dato la notizia della nascita imminente con una foto che lo vede in ospedale nello spazio dedicato all’attesa e con il semplice hashtag love. Poi un breve e tenerissimo video in cui i fan possono ammirare le prime immagini del suo terzogenito. Ad accompagnare il post, una lunga dedica per Leone Paolo. “Un leoncino bresciano (già in tenuta bianco – blu) è arrivato, proprio nello stesso giorno di Bob Marley. Che sia un segno di pace, uguaglianza, libertà e buona musica. Mamma Veronica è stata bravissima e sta bene”, ha esordito nella didascalia. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)per laa 53: è nato. Ad annunciare l’arrivo del nuovo arrivato in famiglia è stato lo stesso cantautore tramite il proprio account Instagram. Dapprima ha dato la notizia della nascita imminente con una foto che lo vede in ospedale nello spazio dedicato all’attesa e con il semplice hashtag love. Poi un breve e tenerissimo video in cui i fan possono ammirare le prime immagini del suo terzogenito. Ad accompagnare il post, una lunga dedica per. “Un leoncino bresciano (già in tenuta bianco – blu) è arrivato, proprio nello stesso giorno di Bob Marley. Che sia un segno di pace, uguaglianza, libertà e buona musica. Mamma Veronica è stata bravissima e sta bene”, ha esordito nella didascalia. (Continua dopo la ...

yahoo_italia : VIDEO| I lavori di ristrutturazione sono finiti e ora Leone ha la sua nuova cameretta per giocare in attesa dell'ar… - Amore4Zampe : Un momento emozionante vede protagonista questo dolce micio. Ecco cosa è accaduto!???????? ?? - iknowmyname18 : Avete visto la camera di Leone Lucia Ferragni? Ecco no il suo tappeto costa 444 € e il mio letto? Beh quello credo… - leone_monti : @LucaSardo14 @AleGuerani @VisonaNicola Friday4future Italia è una cosa, Greta Thumberg un'altra, lei va a Davos voi… - leone_monti : @perso2k @AlfonsoFuggetta @alecassuto @PietroGhezzi @mante Ci sono i dati ISTAT sulla prima fase, di cui neanche la… -