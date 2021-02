“È successo sotto alla maschera”. Cantante mascherato, Franco dei Ricchi e Poveri confessa il vero motivo dell’addio di Baby Alieno (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il Cantante mascherato”, il talent game show di Rai Uno è tornato in onda venerdì 5 febbraio alle 21.25, con il grande ritorno sul palco di Baby Alieno dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri, per giocarsi un posto nella sfida con Pecorella. Baby Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una “nuova anima al suo interno”. Ma il suo, è stato un ritorno lampo, perché dopo lo spareggio con la Tigre Azzurra – fermandosi al 45% delle preferenze al televoto, con il 55% conquistato dal felino celeste – la maschera è stata eliminata svelando i nuovi concorrenti in gara. Anche questa volta sotto a Baby Alieno si nascondevano più ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ilto”, il talent game show di Rai Uno è tornato in onda venerdì 5 febbraio alle 21.25, con il grande ritorno sul palco didopo il ritiro dei, per giocarsi un posto nella sfida con Pecorella., la coloratissimaamata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una “nuova anima al suo interno”. Ma il suo, è stato un ritorno lampo, perché dopo lo spareggio con la Tigre Azzurra – fermandosi al 45% delle preferenze al televoto, con il 55% conquistato dal felino celeste – laè stata eliminata svelando i nuovi concorrenti in gara. Anche questa voltasi nascondevano più ...

MauroBartolett3 : RT @marieta99044909: #CTCF Mi permetto una piccola correzione all'affermazione di Cottarelli che recita ' lo Spread sotto 100 pb non se ve… - gmultatuli : RT @marieta99044909: #CTCF Mi permetto una piccola correzione all'affermazione di Cottarelli che recita ' lo Spread sotto 100 pb non se ve… - Margher69152351 : RT @marieta99044909: #CTCF Mi permetto una piccola correzione all'affermazione di Cottarelli che recita ' lo Spread sotto 100 pb non se ve… - tenerivfelouis : non ho capito un cazzo di quello che è successo stasera se hanno maltrattato mtr ovviamente prenderei a sberle tomm… - gaia83700194 : RT @cardiopatyna: X sotto i miei video di tiktok: sempre i larry in mezzo oh trovate prove in tutto siete obsessed io: MI FANNO DOMANDE RI… -