"È per lei che parlo italiano". Mika, lutto atroce per il cantante: ad annunciarlo è proprio lui: "Mi mancherai" (Di lunedì 8 febbraio 2021) In occasione della messa in onda su France 5 del concerto registrato tra le volte intarsiate della Opéra di Versailles, Mika racconta che Joannie, sua madre, è venuta a mancare poco dopo la registrazione del live, lasciando nel cantante l'amarezza e la commozione di aver cantato per lei un'ultima volta. "Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei". Ha detto poi: "Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato" ha raccontato Mika in un'intervista a Parisian. "Non prendere mai la strada più facile facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mi ha trasmesso" ha aggiunto il cantante spiegando che sua madre lo ha sempre ...

