“È nata Adria Maria” L’amato volto della tv festeggia la nuova arrivata Felicità dopo tanta paura

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandra De Angelis, la notizia rende felice tutti. Ormai il suo profilo Instagram vanta oltre 600mila follower eil periodo non certamente facile, l’annuncio non poteva che fare tirare un sospiro di sollievo. La piccolae insieme alla sua mamma godono di ottima salute. Alessandra De Angelis, poco prima di entrare in sala parto, ha avuto contatto con i suoi fan. Papà Emanuele D’Avanzo ha poi fatto il resto.le ultime stories rese note su Instagram dalla sua Alessandra, ha pensato lui a informare i fan che la piccola è finalmentee sta bene, così come la neo-mamma: “Alessandra sta bene”, ha scritto sui social il protagonista di Temptation Island già padre di i Beatrice ed Enea. Ce l’ha fatta dunque, nonostante il periodo non molto facile ...

" Alle ore 9.00 del 08/02/2021 ÈMaria D'Avanzo pesa 3.050 kg. Alessandra sta bene appena saprò di più vi terrò aggiornati e grazie davvero per tutto l'affetto che ci avete dimostrato in ...Alessandra De Angelis sorride: stamane, 8 febbraio, alle 9 èMaria . Il parto programmato, dopo essere guarita dal Covid , è andato splendidamente. La 26enne, ex volto di Temptation Island, ha finalmente dato alla luce la sua terzogenita per la ...Alessandra De Angelis e il marito Emanuele D’Avanzo sono diventati genitori per la terza volta. Alle 9 del mattino di lunedì 9 febbraio è nata la piccola Adria, la bambina che l’ex coppia protagonista ...L'influencer, moglie di Emanuele D'Avanzo, ha dato alla luce la sua terzogenita. Ecco come sta, qual è il nome della piccola e perché si chiama così ...