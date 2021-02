'È grande quanto casa mia', tutti pazzi per la cameretta di Leone Maria Ferragni ( (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quasi un milione di like per il nuovo habitat del figlio dell'influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez, di tre anni Leggi su today (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quasi un milione di like per il nuovo habitat del figlio dell'influencer Chiarae del rapper Fedez, di tre anni

SkyTG24 : Quanto è complesso il rapporto con canzoni diventate patrimonio di tutti, come 'Questo Piccolo Grande Amore'? È uno… - uvaozio : È bello svegliarsi sapendo di essere diventati ricchi! Fidandomi del grande @Andrea_ndb ('Kansas City tutta la vita… - ComunicazionePA : @franzrusso @BarackObama @chetempochefa @RaiTre Grande intervista. Un vera visione del futuro, ma quanto chiacchiera l’ex Presidente - _yaMtahWemoC_ : salve ero a fare una passeggiata con il mio cane quando un cane grande quanto un cavallo è corso veloce come un ful… - gelataisa_ : Non potete capire quanto sia brutto avere in grande antipatia i giur1sti ma allo stesso tempo trovarsi spesso e vol… -