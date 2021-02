Droga: Milano, spaccia mentre lavora per agenzia immobiliare, arrestato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Arrestati venerdì scorso dalla polizia di Milano un 44enne che gestiva lo spaccio di hashish dall'agenzia immobiliare in cui lavorava e una donna italiana, sempre di 44 anni, che spacciava cocaina spostandosi in taxi. Il 44enne, consulente immobiliare, è stato arrestato mentre era al lavoro: la squadra mobile lo ha visto uscire dall'ufficio per raggiungere un ragazzo che attendeva la sua dose. Gli agenti lo hanno perquisito e nel cassetto della scrivania gli hanno trovato mezzo etto di hashish. In casa, ne aveva 400 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Il consulente, incensurato, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Qualche ora più tardi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb. (Adnkronos) - Arrestati venerdì scorso dalla polizia diun 44enne che gestiva lo spaccio di hashish dall'in cuiva e una donna italiana, sempre di 44 anni, cheva cocaina spostandosi in taxi. Il 44enne, consulente, è statoera al lavoro: la squadra mobile lo ha visto uscire dall'ufficio per raggiungere un ragazzo che attendeva la sua dose. Gli agenti lo hanno perquisito e nel cassetto della scrivania gli hanno trovato mezzo etto di hashish. In casa, ne aveva 400 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Il consulente, incensurato, è statoper detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Qualche ora più tardi, ...

