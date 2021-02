Dramma Hellas Verona: il giovane Andrea Gresele folgorato dai fili di un treno, è gravissimo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il difensore della Primavera dell’Hellas, già nel giro della prima squadra: operato per un edema cerebrale. L’incidente sabato notte nella stazione di Porta Vescovo, dopo un gioco con amici Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il difensore della Primavera dell’, già nel giro della prima squadra: operato per un edema cerebrale. L’incidente sabato notte nella stazione di Porta Vescovo, dopo un gioco con amici

TuttoMercatoWeb : Folgorato dai fili dell'alta tensione. Dramma per Andrea Gresele dell'Hellas: è in terapia intensiva - MomentiCalcio : Dramma in casa #HellasVerona: il primavera #Gresele folgorato dai fili dell'alta tensione - LAROMA24 : Dramma in casa Hellas Verona, il Primavera Andrea Gresele folgorato dai fili dell'alta tensione: è in prognosi rise… - siamo_la_Roma : ? Terribile incidente per Andrea #Gresele ?? Il giovane giocatore dell'#HellasVerona è in Terapia Intensiva ?? La ric… - yuyud_brawn : RT @VoceGiallorossa: ??Dramma in casa @HellasVeronaFC Verona: il giovane Gresele folgorato dai fili dell'alta tensione #HellasVerona #AsRoma… -