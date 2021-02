Dramma a Verona: il giovane Gresele folgorato dai fili del treno, è gravissimo (Di lunedì 8 febbraio 2021) in terapia intensiva Andrea Gresele, giocatore della Primavera del Verona rimasto folgorato dopo aver toccato i fili dell'alta tensione di un treno. L'incidente — L'incidente risale a sabato sera, il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) in terapia intensiva Andrea, giocatore della Primavera delrimastodopo aver toccato idell'alta tensione di un. L'incidente — L'incidente risale a sabato sera, il ...

sportli26181512 : #NewsCalcioRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #andreagresele Hellas Verona, dramma per Gresele: folgorato da… - AndreaInterNews : Ho appena letto cos'è successo a Gresele (2002 dell'Hellas Verona). Sono sinceramente shockato. Gli auguro di uscir… - sportli26181512 : Dramma a Verona: il giovane Gresele folgorato dai fili del treno, è gravissimo: Dramma a Verona: il giovane Gresele… - Gazzetta_it : Dramma a #Verona: il giovane #Gresele folgorato dai fili del treno, è in prognosi riservata - tuttonapoli : Dramma in casa Verona: il 2002 Gresele folgorato da fili alta tensione, ora è in terapia intensiva -