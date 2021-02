Dove non si torna. Viaggio tra i giovani palestinesi che vivono in Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Della Palestina so tutto, ma non l’ho mai vista e, forse, non la vedrò mai. È strano essere parte di qualcosa che non puoi toccare”. Yafa racconta la sua storia a telefono con la voce interrotta da problemi di connessione, frequenti nel campo profughi in cui si trova. Palestinese nata in Libano, oggi vive e studia in Italia ma, quando può, torna dai suoi familiari nel campo profughi palestinese di Borj Albaranejah, alla periferia di Beirut, Dove ha vissuto finché non ha ottenuto una borsa di studio per il nostro Paese. Ufficialmente apolide (i rifugiati palestinesi in Libano non hanno diritto alla cittadinanza), la sua origine è intimamente legata al nome che porta, il nome di una città che, però, non ha mai visto. “Mio padre è arrivato in Libano come rifugiato, dopo esser fuggito da Giaffa, Yafa, che oggi è in ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Della Palestina so tutto, ma non l’ho mai vista e, forse, non la vedrò mai. È strano essere parte di qualcosa che non puoi toccare”. Yafa racconta la sua storia a telefono con la voce interrotta da problemi di connessione, frequenti nel campo profughi in cui si trova. Palestinese nata in Libano, oggi vive e studia inma, quando può,dai suoi familiari nel campo profughi palestinese di Borj Albaranejah, alla periferia di Beirut,ha vissuto finché non ha ottenuto una borsa di studio per il nostro Paese. Ufficialmente apolide (i rifugiatiin Libano non hanno diritto alla cittadinanza), la sua origine è intimamente legata al nome che porta, il nome di una città che, però, non ha mai visto. “Mio padre è arrivato in Libano come rifugiato, dopo esser fuggito da Giaffa, Yafa, che oggi è in ...

Palestinese nata in Libano, oggi vive e studia in Italia ma, quando può, torna dai suoi familiari nel campo profughi palestinese di Borj Albaranejah, alla periferia di Beirut, dove ha vissuto finché n ...

Palestinese nata in Libano, oggi vive e studia in Italia ma, quando può, torna dai suoi familiari nel campo profughi palestinese di Borj Albaranejah, alla periferia di Beirut, dove ha vissuto finché n ...