Dopo trentatré anni con mia moglie non so ancora se provare a fare la popstar o il gamer

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non tutti i mali vengono per nuocere. E non tutti i mali, a ben vedere, sono in effetti mali. Magari sono conseguenze dei mali veri, ma non lo sono a loro volta. Sono conseguenze a volte non malefiche del male, o magari sono conseguenze in buona parte malefiche del male, ma con debite eccezioni. Insomma, mi sto incartando. Il fatto è che, non fossimo in questo tempo apocalittico in cui siamo, nel bel mezzo di una pandemia, bel mezzo che nei fatti tutti ci auguriamo sia in realtà ormai la coda finale, ma che il professor Massimo Galli e il professor Crisanti ci inducono a pensare siabel mezzo, non scherziamo, e non fossimo nel bel mezzo di una pandemia, proprio oggi, 8 febbraio 2021, io me ne dovrei essere a Sanremo, per seguire l’edizione 70+1 del Festival della Canzone Italiana, Festival della Canzone Italiana che in realtà, non ci fosse stata la ...