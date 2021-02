Dopo il corpo di Laura ecco cosa è stato ritrovato nel fiume Adige (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ricerche proseguono. Nelle prossime ore verrà scandagliata nuovamente l'area del ponte di Ischia Frizzi, dove erano state trovate delle macchie di sangue, fino alla diga di Mori. Resta in carcere, intato, Benno Neumari, il figlio accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Nei giorni scorsi la rivista tirolese ‘FF', ha pubblicato un accurato reportage sul caso con testimonianze inquietanti. Sin da bambino Benno avrebbe manifestato comportamenti singolari e preoccupanti, destando l'attenzione degli estranei e la preoccupazione della famiglia. In un'occasione era stato sorpreso con un coltello, di notte, mentre si avvicinava alla sorella. L'episodio, essendo il ragazzo molto giovane, fu catalogato come sonnambulismo, ma non certo dimenticato. Nei giorni scorsi l'ascolto degli audio inviati da Laura Perselli ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ricerche proseguono. Nelle prossime ore verrà scandagliata nuovamente l'area del ponte di Ischia Frizzi, dove erano state trovate delle macchie di sangue, fino alla diga di Mori. Resta in carcere, intato, Benno Neumari, il figlio accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Nei giorni scorsi la rivista tirolese ‘FF', ha pubblicato un accurato reportage sul caso con testimonianze inquietanti. Sin da bambino Benno avrebbe manifecomportamenti singolari e preoccupanti, destando l'attenzione degli estranei e la preoccupazione della famiglia. In un'occasione erasorpreso con un coltello, di notte, mentre si avvicinava alla sorella. L'episodio, essendo il ragazzo molto giovane, fu catalogato come sonnambulismo, ma non certo dimenticato. Nei giorni scorsi l'ascolto degli audio inviati daPerselli ...

