Dopo il 15 febbraio riaprono le regioni gialle | senza un nuovo governo è rischio caos sui viaggi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’epidemia peggiora in tutta Italia. Sono almeno 13 leche hanno visto nell’ultima settimana un aumento della curva, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss. Dati che preoccupano, soprattutto in vista della scadenza al divieto di spostamento tradel prossimo 15. Secondo il dpcm in vigore, tra una settimana potrebbe essere consentito tornare a muoversi tra i confini Regionali. Sono le stesse Faq dela chiarirlo: «Dal 16al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte leubicate in area gialla (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative)». Ma gli esperti, Cts compreso, si aspettano una proroga. Difficile con l’attuale situazione epidemiologica ...

le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico, cambia di nuovo la mappa dei colori in ... Arno Kompatscher, ha confermato che da oggi a domenica 28 febbraio sarà attuato il regime di ... Da oggi, lunedì 8 febbraio, tornano in classe, al 50%, gli studenti delle superiori della Sicilia, che ancora mancava all'appello delle ...