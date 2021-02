Donne nella chiesa, il Papa nomina Suora Becquart: «Segnale importante» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Donne nella chiesa. Ora ce n’è una donna fra i consiglieri del Papa. Suora Nathalie Becquart è stata nominata da Papa Francesco come sottosegretaria del Sinodo dei vescovi, consiglio permanente che ha il compito di aiutare il pontefice nel governo della Chiesa cattolica. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Donne nella chiesa. Ora ce n’è una donna fra i consiglieri del Papa. Suora Nathalie Becquart è stata nominata da Papa Francesco come sottosegretaria del Sinodo dei vescovi, consiglio permanente che ha il compito di aiutare il pontefice nel governo della Chiesa cattolica.

