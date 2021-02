Disco Elysium The Final Cut avrà nuove missioni che non influenzeranno la storia principale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Disco Elysium è stato il gioco di debutto dello studio ZA/UM ed è stato ben accolto dalla critica. Tra non molto arriverà anche su console, con il titolo Disco Elysium The Final Cut e con una serie di miglioramenti e aggiunte. Ma cosa possono aspettarsi i giocatori da questi nuovi contenuti? Durante una recente intervista, lo scrittore Justin Keenan ha affermato che le nuove missioni che verranno inserite nella versione aggiornata erano già state pianificate originariamente, ma Keenan ha avuto la possibilità di inserirle solo in The Final Cut. "Abbiamo aggiunto alcune nuove cose che i giocatori scopriranno, ma il cuore del nuovo materiale sono queste ricerche di visione politica", ha detto Keenan. "Si tratta di quattro ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato il gioco di debutto dello studio ZA/UM ed è stato ben accolto dalla critica. Tra non molto arriverà anche su console, con il titoloTheCut e con una serie di miglioramenti e aggiunte. Ma cosa possono aspettarsi i giocatori da questi nuovi contenuti? Durante una recente intervista, lo scrittore Justin Keenan ha affermato che leche verranno inserite nella versione aggiornata erano già state pianificate originariamente, ma Keenan ha avuto la possibilità di inserirle solo in TheCut. "Abbiamo aggiunto alcunecose che i giocatori scopriranno, ma il cuore del nuovo materiale sono queste ricerche di visione politica", ha detto Keenan. "Si tratta di quattro ...

