Didattica a distanza: stato di emergenza da cancellare. Riflessioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) A cura di Paolo Greco DS in quiescenza e Mario Rubino Segretario UIL Scuola - Nell’era dell’intelligenza artificiale nessuno può meravigliarsi dell’uso sempre più sofisticato dei mezzi di trasmissione del sapere. Sempre di più, infatti, le distanze si annulleranno e si velocizzeranno tutti i dati a disposizione del sapere umano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) A cura di Paolo Greco DS in quiescenza e Mario Rubino Segretario UIL Scuola - Nell’era dell’intelligenza artificiale nessuno può meravigliarsi dell’uso sempre più sofisticato dei mezzi di trasmissione del sapere. Sempre di più, infatti, le distanze si annulleranno e si velocizzeranno tutti i dati a disposizione del sapere umano. L'articolo .

UNICEF_Italia : Carenza di dispositivi ? Problemi di connessione ? Poco tempo dei genitori ? Per 1/3 degli alunni italiani la… - rtl1025 : ?? L'#AltoAdige lunedì 8 febbraio torna in #lockdown. Chiusi i negozi, didattica a distanza, divieto di spostamento… - DantiNicola : Soprattutto perché non possiamo davvero più permetterci di considerare la didattica a distanza come soluzione e all… - UNICEF_ITAmedia : 1 famiglia su 3 in Italia non è stata in grado di sostenere adeguatamente l’apprendimento a distanza dei bambini du… - Ileniaperry : RT @SciInSchool: Italian translation of 'Science at home: distance learning with @embl': Siete in #DaD e cercate #materiale per #studenti… -