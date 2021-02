Dialog Semiconductor vola in borsa per acquisizione da parte di Renesas

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Tele) – Forte rialzo diSemicond, che si attesta a 65,44 con un aumento del 17,53%, dopo l’annuncio dell’operazione dinei suoi confronti dadi. La società giapponese è pronta a pagare 4,9 miliardi di euro per il produttore di semiconduttori anglo-tedesco, principale fornitore di chip per i dispositivi Apple. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 67,39 e successiva a 70,67. Supporto a 64,11.ha chiuso in ribasso del 3,61% la giornata sul mercato di Tokyo.