Di Maio: 'Negli anni abbiano provato a dividere il M5s in tutti i modi, senza riuscirci mai' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora alla formazione del nuovo governo, Luigi Di Maio con un post su Facebook ricorda come "Negli anni abbiano provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora alla formazione del nuovo governo, Luigi Dicon un post su Facebook ricorda come "il MoVimento 5 Stelle in ...

_SarCaustic : @globalistIT 'Negli anni abbiano provato ...' A leggere solo il titolo sembra (e stavolta non è) un errore da parte di Of Maio. - globalistIT : - ronzidante : RT @Jovinow: ?? Di Maio:'Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.;Ci hanno attaccato… - agoacciaio : RT @Jovinow: ?? Di Maio:'Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.;Ci hanno attaccato… - Jovinow : ?? Di Maio:'Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.;Ci hanno… -