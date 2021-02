Decoro Urbano, Politi: Raggi vende aria fritta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Apprendiamo dai social che il Sindaco ha annunciato in pompa magna la pulizia della ringhiera di recinzione dell’area archeologica di largo Argentina. Alla buonora! Ovviamente ogni piccola manutenzione ordinaria deve essere sbandierata come se non fosse giusto dovere di ogni amministrazione, ma l’eccezionale comportamento della Raggi.” “Vogliono far passare il messaggio che i cittadini devono ringraziare per la manutenzione ordinaria, per di piu’ fatta spesso male. La prossima volta ci annuncera’ di aver pulito la scalinata di piazza del Campidoglio”. Cosi’ in un comunicato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Apprendiamo dai social che il Sindaco ha annunciato in pompa magna la pulizia della ringhiera di recinzione dell’area archeologica di largo Argentina. Alla buonora! Ovviamente ogni piccola manutenzione ordindeve essere sbandierata come se non fosse giusto dovere di ogni amministrazione, ma l’eccezionale comportamento della.” “Vogliono far passare il messaggio che i cittadini devono ringraziare per la manutenzione ordin, per di piu’ fatta spesso male. La prossima volta ci annuncera’ di aver pulito la scalinata di piazza del Campidoglio”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

onedaveinurlife : RT @squopellediluna: A Vicenza i senzatetto sono poco più di una ventina. Eppure il Comune gli ha dichiarato guerra in nome del decoro urba… - G_B0TTAZZI : RT @ItaliaPopolare: Non si può ridurre la questione #clochard a problema di decoro urbano né approcciarlo con inutile buonismo. Servono pol… - ziaanto62 : RT @ItaliaPopolare: Non si può ridurre la questione #clochard a problema di decoro urbano né approcciarlo con inutile buonismo. Servono pol… - PoliticaInsieme : RT @ItaliaPopolare: Non si può ridurre la questione #clochard a problema di decoro urbano né approcciarlo con inutile buonismo. Servono pol… - ItaliaPopolare : Non si può ridurre la questione #clochard a problema di decoro urbano né approcciarlo con inutile buonismo. Servono… -

Ultime Notizie dalla rete : Decoro Urbano Torino. I senzatetto tornano dove stavano (non ci sono bande bulgare di taglieggiatori e noi non pubblichiamo notizie false)

di G. G. #Torino La notizia, da noi pubblicata qualche giorno fa, ha suscitato indignazione non tanto per il calpestìo della dignità umana in nome del presunto decoro urbano , non tanto perché la giunta torinese - a guida 5Stelle, ma se fosse stato qualsiasi altro partito a guidarla la questione non sarebbe stata diversa - ha fatto una porcata , non tanto ...

AERtetto per l Albergo Centrale di Lamezia Terme

... con la valorizzazione degli elementi di decoro in un progetto di recupero generale ed in assoluta ...fino agli anni '70 e rappresentato un vivace elemento di richiamo e di ritrovo per il centro urbano ...

Nel nome del decoro urbano Torino riprende la sua guerra ai poveri Wired Italia Settanni: “Santa Marinella ha un grave problema con i rifiuti e il decoro”

Il consigliere: "Abbiamo discariche a cielo aperto nel centro urbano, così come le strade e i marciapiedi versano in condizioni indecenti" ...

Il lungomare si rifà bello

In attesa dei progetti che disegneranno il nuovo lungomare fanese, in questi giorni l’amministrazione sta comunque rifacendo il trucco alla passeggiata di Sassonia. "In attesa della partenza del Water ...

di G. G. #Torino La notizia, da noi pubblicata qualche giorno fa, ha suscitato indignazione non tanto per il calpestìo della dignità umana in nome del presunto, non tanto perché la giunta torinese - a guida 5Stelle, ma se fosse stato qualsiasi altro partito a guidarla la questione non sarebbe stata diversa - ha fatto una porcata , non tanto ...... con la valorizzazione degli elementi diin un progetto di recupero generale ed in assoluta ...fino agli anni '70 e rappresentato un vivace elemento di richiamo e di ritrovo per il centro...Il consigliere: "Abbiamo discariche a cielo aperto nel centro urbano, così come le strade e i marciapiedi versano in condizioni indecenti" ...In attesa dei progetti che disegneranno il nuovo lungomare fanese, in questi giorni l’amministrazione sta comunque rifacendo il trucco alla passeggiata di Sassonia. "In attesa della partenza del Water ...