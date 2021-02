DayDreamer | anticipazioni oggi 8 febbraio |  Leyla e Emre di nuovo insieme?

(Di lunedì 8 febbraio 2021)della puntata di, lunedì 8di-Le Ali del Sogno: Osman ha deciso di partire per dimenticare Leyla ed, infatti, accetta una parte molto importante lontano da Istanbul, nel frattempo Leyla dsono sempre più vicini.va in onda su Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle 16.40. La trama dell’episodio di: Osman è disperato da quando Leyla lo ha lasciato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dall'8 al 12 febbraio: Leyla ed Emre sposi a sorpresa - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate 8-12 febbraio 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 8 febbraio: la partenza di Osman - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate 8-12 febbraio 2021 - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntata in onda oggi lunedì 8 febbraio 2021 - #Daydreamer #Sogno… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer anticipazioni

ComingSoon.it

8 febbraio 2021 Puntata in onda Martedì 9 febbraio 2021 Sanem intuisce che lo zio Mitaht può mediare per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma , risolvendo così il problema ...Le ali del sogno,oggi, 8 febbraio Si complicano le cose per i protagonisti diLe ali del sogno che torna da lunedì per una nuova settimana in compagnia dei fan e ...Primo appuntamento della settimana con Daydreamer; nella puntata di oggi vedremo che Osman dopo la rottura con Leyla deciderà di lasciare Istanbul.Anticipazioni Daydreamer dall'8 al 12 febbraio: le trame riferiscono che Leyla ed Emre si riconciliano e a sorpresa si sposano sconvolgendo tutti.