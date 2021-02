Daniele Scardina, un nuovo amore dopo Diletta Leotta? (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’interesse del gossip soprattutto italiano è concentrato sul nuovo presunto amore nato tra Diletta Leotta e Can Yaman, la speciale amicizia instaurata fra i due vip molto popolari in tv ma soprattutto in rete è al centro della cronaca rosa. La giornalista di Dazn abituata ai tanti rumors sulla sua vita privata ha evitato di lasciare dichiarazioni, ma non di disseminare dubbi sul rapporto nato con l’attore turco. Yaman, che prossimamente lavorerà molto in Italia, ha recentemente pubblicato sui social uno scatto dove appare ufficialmente insieme alla Leotta confermando il rapporto con la giornalista, ma non la natura di tale avvicinamento. In tutto questo parlare è stato coinvolto anche Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta. Ricordiamo che i due ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’interesse del gossip soprattutto italiano è concentrato sulpresuntonato trae Can Yaman, la speciale amicizia instaurata fra i due vip molto popolari in tv ma soprattutto in rete è al centro della cronaca rosa. La giornalista di Dazn abituata ai tanti rumors sulla sua vita privata ha evitato di lasciare dichiarazioni, ma non di disseminare dubbi sul rapporto nato con l’attore turco. Yaman, che prossimamente lavorerà molto in Italia, ha recentemente pubblicato sui social uno scatto dove appare ufficialmente insieme allaconfermando il rapporto con la giornalista, ma non la natura di tale avvicinamento. In tutto questo parlare è stato coinvolto anche, ex fidanzato di. Ricordiamo che i due ...

