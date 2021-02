D’Amato: entro febbraio prenotazione vaccini over 75 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Da oggi partiamo con gli over 80, ci vorranno circa 60 giorni, piu’ o meno a fine aprile con il trend attuale. entro il mese di febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 75”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in occasione della partenza delle vaccinazioni di massa per gli over 80. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Da oggi partiamo con gli80, ci vorranno circa 60 giorni, piu’ o meno a fine aprile con il trend attuale.il mese diinizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli75”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, in occasione della partenza delle vaccinazioni di massa per gli80.

