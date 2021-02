Dalla spesa al fast food, l’alimentazione vegan conquista gli italiani (Di lunedì 8 febbraio 2021) I prodotti vegani conquistano il carrello della spesa degli italiani con il tofu che si posiziona in cima alla lista delle preferenze. A fotografare un trend in crescita sono i dati di Everli, il marketplace della spesa online, che ha preso in esame gli ordini effettuati sul sito e via app nell’ultimo anno e ha rilevato nel 2020 un aumento del 14% per quanto riguarda l’acquisito di prodotti vegetariani e vegani rispetto allo stesso periodo 2019. Nella top 10 dei cibi vegan più acquistati nei supermercati in Italia il tofu, grande classico della cugina veg, si aggiudica il primo posto davanti a hummus (secondo posto) e burger e mini burger vegetali (terzo posto). All’ultimo posto in classifica si posiziona invece il tempeh, altro famoso alimento asiatico che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) I prodottino il carrello delladeglicon il tofu che si posiziona in cima alla lista delle preferenze. A fotografare un trend in crescita sono i dati di Everli, il marketplace dellaonline, che ha preso in esame gli ordini effettuati sul sito e via app nell’ultimo anno e ha rilevato nel 2020 un aumento del 14% per quanto riguarda l’acquisito di prodotti vegetariani ei rispetto allo stesso periodo 2019. Nella top 10 dei cibipiù acquistati nei supermercati in Italia il tofu, grande classico della cugina veg, si aggiudica il primo posto davanti a hummus (secondo posto) e burger e mini burger vegetali (terzo posto). All’ultimo posto in classifica si posiziona invece il tempeh, altro famoso alimento asiatico che ...

ComuneMI : Online fino all’8 marzo, sul sito del @ComuneMI, il nuovo bando utile per ottenere i buoni per la spesa alimentare,… - andrea_cioffi : IL MOVIMENTO DICE NO AL MERCATO RENZIANO! Caro Matteo il tuo carrello della spesa resterà vuoto, noi del… - MarioRo22315926 : RT @ComuneMI: Online fino all’8 marzo, sul sito del @ComuneMI, il nuovo bando utile per ottenere i buoni per la spesa alimentare, rivolto a… - LiberoReporter : Dalla spesa al fast food, l’alimentazione vegan conquista gli italiani - AgSciWriter : RT @ComuneMI: Online fino all’8 marzo, sul sito del @ComuneMI, il nuovo bando utile per ottenere i buoni per la spesa alimentare, rivolto a… -