Da oggi anche la Sardegna è gialla: cosa si può fare nelle regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)A seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss di venerdì 5 febbraio la regione Sardegna è passata da arancione a giallo. Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria restano arancioni, ma, a causa del riscontro di un ceppo della variante brasiliana, la provincia di Perugia e 6 comuni della provincia di Terni sono entrati in zona rossa rafforzata, disposta con un’ordinanza regionale. Sono diventati rossi anche 1 comune toscano al confine con l’Umbria, 1 in Sicilia, 3 in Abruzzo e 27 in Molise. Inoltre, la provincia autonoma di Bolzano ha indetto un nuovo lockdown fino al 28 febbraio. L’Rt medio nazionale non è cambiato, stabile a 0,84, ma i dati regionali stanno lentamente peggiorando, sia a causa degli assembramenti avvenuti negli ultimi giorni, sia in relazione al periodo di rilevazione statistica ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)A seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss di venerdì 5 febbraio la regioneè passata da arancione a giallo. Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria restano arancioni, ma, a causa del riscontro di un ceppo della variante brasiliana, la provincia di Perugia e 6 comuni della provincia di Terni sono entrati in zona rossa rafforzata, disposta con un’ordinanza regionale. Sono diventati rossi1 comune toscano al confine con l’Umbria, 1 in Sicilia, 3 in Abruzzo e 27 in Molise. Inoltre, la provincia autonoma di Bolzano ha indetto un nuovo lockdown fino al 28 febbraio. L’Rt medio nazionale non è cambiato, stabile a 0,84, ma i dati regionali stanno lentamente peggiorando, sia a causa degli assembramenti avvenuti negli ultimi giorni, sia in relazione al periodo di rilevazione statistica ...

