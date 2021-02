“Da bambino volevo fare il giocatore di basket, non il presidente”: Barack Obama si racconta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barack Obama è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il 44esimo presidente degli Stati Uniti ha esordito in italiano con un classico: “Ciao!”. E ha proseguito: “Mi fa molto piacere essere qui, vorrei essere lì di persona, ma dobbiamo aspettare che finisca la pandemia”. Parlando del suo libro “La terra promessa”, Obama afferma: “Il mio scopo era aprire il sipario, mostrare alla gente che anche noi abbiamo dubbi, facciamo errori. Ai giovani voglio dimostrare che si può fare politica mantenendo la propria integrità. Però alla fine bisogna trovarsi sempre di fronte alle difficoltà e gestirle. La politica è imperfetta come tutte le cose che fanno gli esseri umani. Si può farla però senza creare divisioni, spero possa essere una guida per i giovani che intendono fare questa ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il 44esimodegli Stati Uniti ha esordito in italiano con un classico: “Ciao!”. E ha proseguito: “Mi fa molto piacere essere qui, vorrei essere lì di persona, ma dobbiamo aspettare che finisca la pandemia”. Parlando del suo libro “La terra promessa”,afferma: “Il mio scopo era aprire il sipario, mostrare alla gente che anche noi abbiamo dubbi, facciamo errori. Ai giovani voglio dimostrare che si puòpolitica mantenendo la propria integrità. Però alla fine bisogna trovarsi sempre di fronte alle difficoltà e gestirle. La politica è imperfetta come tutte le cose che fanno gli esseri umani. Si può farla però senza creare divisioni, spero possa essere una guida per i giovani che intendonoquesta ...

