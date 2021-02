Cyberbullismo | palazzo Marino in campo per prevenire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 febbraio 2021 - C'è fermento per la Giornata europea dedicata alla sicurezza in Rete di ragazzi e ragazze. Il "Safer internet Day" è una giornata internazionale di sensibilizzazione per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyberbullismo palazzo

IL GIORNO

La giunta diMarino domani alle 17,30, con una diretta streaming sulla web tv del Comune di ... dedicata alla prevenzione del fenomeno delnelle scuole civiche, presso il Civico ......il bullismo e il. Da domenica 7 febbraio il filmato, ideato e diretto da Luca Scotta e realizzato da "Strani Rumori", sarà visibile online sul sito istituzionale dell'Ente di...Ruben Razzante C’è fermento per la Giornata europea dedicata alla sicurezza in Rete di ragazzi e ragazze. Il “Safer internet Day” è una giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi legati ...Milano, 8 febbraio 2021 - C'è fermento per la Giornata europea dedicata alla sicurezza in Rete di ragazzi e ragazze. Il “Safer internet Day” è una giornata internazionale di sensibilizzazione per i ri ...