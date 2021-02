Cuba | vaccino gratuito per chi ci va in vacanza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre il mondo fa i conti con le nuove varianti di Covid-19, l’Europa si affanna per ottenere le dosi di vaccino pattuite, l’Italia rilancia con un nuovo piano immunologico, Cuba dà un annuncio che potrebbe essere la soluzione per tutti, e anche la prima occasione per tornare a viaggiare: Soberana 02, uno dei quattro candidati vaccini dell’isola, dopo i primi risultati promettenti, sta per iniziare la fase tre della sperimentazione e appena approvato, oltre che per gli 11 milioni di cubani, sarà disponibile gratuitamente per qualunque turista decida di andare in vacanza sull’isola.