Cuba prepara un vaccino autoprodotto e lo offrirà anche ai turisti

(Di lunedì 8 febbraio 2021)stando uned ha tutta l’intenzione di somministrarlo gratuitamenteai. Lo racconta La Stampa. L’isola in realtà ha diversi vaccini allo studio ma uno di essi, il Soberana 02, sviluppato dall’Istituto epidemiologicono Finlay, è vicino alla Fase 3 della sperimentazione clinica. La data ipotizzata è il prossimo 1° marzo. Una volta superata la fase 3, sarà disponibile sia per gli 11 milioni di abitanti dell’isola, sia per iche vi si recheranno in vacanza. Oltre a Soberana 02, l’Instituto Finlay sta sviluppando ilSoberana 01, attualmente in Fase 2 di sperimentazione clinica. Il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnologíano sta testando altri due ...

IlNapolista

