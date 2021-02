Cuba in crisi apre agli investimenti privati. E all’America di Biden (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era il 2014 quando Barack Obama aveva cominciato l’apertura nei rapporti con il regime Cubano dopo quasi 60 anni di embargo. Ma con l’arrivo di Donald Trump, già nel 2017, la normalizzazione delle relazioni ha fatto molti passi indietro. Ora con il nuovo inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, ci sono nuovi segnali di cambiamento tra L’Avana e Washington. L’obiettivo sarà quello di cancellare le nuove sanzioni imposte dall’ex presidente repubblicano e riprendere la via tracciata da Obama sui rapporti con Cuba. Biden, che ha seguito la strategia di Obama su Cuba come vicepresidente, non ha bisogno di “accontentare” gli esiliati Cubani residenti in Florida – un elettorato molto forte negli Stati Uniti -, giacché ha conquistato la presidenza senza il loro voto. Per anticipare questo ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era il 2014 quando Barack Obama aveva cominciato l’apertura nei rapporti con il regimeno dopo quasi 60 anni di embargo. Ma con l’arrivo di Donald Trump, già nel 2017, la normalizzazione delle relazioni ha fatto molti passi indietro. Ora con il nuovo inquilino della Casa Bianca, Joe, ci sono nuovi segnali di cambiamento tra L’Avana e Washington. L’obiettivo sarà quello di cancellare le nuove sanzioni imposte dall’ex presidente repubblicano e riprendere la via tracciata da Obama sui rapporti con, che ha seguito la strategia di Obama sucome vicepresidente, non ha bisogno di “accontentare” gli esiliatini residenti in Florida – un elettorato molto forte negli Stati Uniti -, giacché ha conquistato la presidenza senza il loro voto. Per anticipare questo ...

