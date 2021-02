Cronache di una chat su Tellonym | PARTE 2 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Riprendiamo lì da dove avevamo lasciato. Ci troviamo nel mondo della generazione Z: nella location ideale, Tellonym. Tra appuntamenti per momenti di violenza e amministratori non troppo amministranti, questo social non offre le garanzie che vorremmo. E se la struttura non è un granché, il contenuto è se possibile peggio. Nelle conversazioni, rigorosamente anonime, c’è un po’ di tutto. Nomi e cognomi di terzi, e richiesta di commento, rigorosamente di minorenni di cui si parla pubblicamente a loro insaputa. O per lo meno senza un collegamento diretto ai loro profili, e dunque notificabile solo con l’arcaico passaparola. Generalità nella domanda, breve recensione della persona nella risposta. LEGGI ANCHE > Chiedimelo su Tellonym Le chat su Tellonym, come funzionano Da questa formula, poi si arriva alle tante ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Riprendiamo lì da dove avevamo lasciato. Ci troviamo nel mondo della generazione Z: nella location ideale,. Tra appuntamenti per momenti di violenza e amministratori non troppo amministranti, questo social non offre le garanzie che vorremmo. E se la struttura non è un granché, il contenuto è se possibile peggio. Nelle conversazioni, rigorosamente anonime, c’è un po’ di tutto. Nomi e cognomi di terzi, e richiesta di commento, rigorosamente di minorenni di cui si parla pubblicamente a loro insaputa. O per lo meno senza un collegamento diretto ai loro profili, e dunque notificabile solo con l’arcaico passaparola. Generalità nella domanda, breve recensione della persona nella risposta. LEGGI ANCHE > Chiedimelo suLesu, come funzionano Da questa formula, poi si arriva alle tante ...

borghi_claudio : @lameduck1960 @FrancescoDragh3 @massi_patrizia Questa è una sede abbastanza ufficiale? Consiglio d'Europa? Risoluzi… - luca_bartolozzi : RT @ilgiornale: L'orrore delle foibe è stato una pulizia etnica pianificata: uccidere uno per farne scappare cento - sarahross71 : RT @ilgiornale: Una nuova via dedicata a Norma Cossetto, la giovane italiana massacrata nel 1943. Il promotore dell'iniziativa, Francesco C… - EmilioRavizza : RT @ilgiornale: Una nuova via dedicata a Norma Cossetto, la giovane italiana massacrata nel 1943. Il promotore dell'iniziativa, Francesco C… - TeoloMassimo : 'Il #vaccino è stato sviluppato sulle proteine spike cinesi e questa è una Spike mutata, che potrebbe non funzionar… -