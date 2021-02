Crolla il castello | Palamara incalza Davigo | «Dica la verità sulla nomina del procuratore Viola»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lucaprovoca l’ex-magistrato di Mani Pulite Piercamillochiedendogli di dire lasul motivo per cui, un anno fa, quandoera consigliere del Csm, votò, per l’importantissima poltrona di capo della Procura romana dapprima, ex-di Firenze, e, poi, modificando il voto, l’attualecapo di Roma, Prestipino, già braccio destro di Pignatone. Quel voto di, dicedurante la trasmissione di Giletti ‘Non è l’Arena’, “è il contrario di una colpa“, sottolineando tuttavia che “c’è bisogno di chiarire perch锓votò prima il dottor“, cambiando, poi, voto la volta successiva, quando votò per Prestipino. Ma non solo. ...

