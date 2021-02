Crisi hotel, Federalberghi: “Per ripartire passaporto sanitario. E Roma punti sui congressi” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Dobbiamo ottenere un passaporto sanitario. Serve un riconoscimento di questo tipo, a livello nazionale potrebbe essere un modo per potersi muovere liberamente tra Regioni, indipendentemente dal colore o da altre restrizioni”. Così il presidente di Federalberghi Roma e vicepresidente a livello nazionale, Giuseppe Roscioli, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Il passo successivo- ha aggiunto Roscioli- sarebbe quello di allargare a livello europeo questo passaporto e poi ancora a livello intercontinentale. Bisogna passare per il riconoscimento reciproco del vaccino. Nel momento in cui, ad esempio, tra Italia e Stati Uniti si usa lo stesso vaccino si potrebbe consentire il transito libero di turisti tra i due Paesi. Oggi, invece, un turista che dovesse intraprendere un viaggio deve fare la quarantena: una cosa che impedisce ogni tipo di viaggio turistico. Per arrivare a tutto ciò, però, dovrebbero lavorare i vari ministeri della Salute. Una cosa non semplice. Ma se entro giugno avremo 300 milioni di vaccinati è chiaro che questo passaporto potrebbe consentire l’inizio di un nuovo turismo“. “GLI HOTEL DI ROMA HANNO PERSO IL 90% DEL FATTURATO” Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Dobbiamo ottenere un passaporto sanitario. Serve un riconoscimento di questo tipo, a livello nazionale potrebbe essere un modo per potersi muovere liberamente tra Regioni, indipendentemente dal colore o da altre restrizioni”. Così il presidente di Federalberghi Roma e vicepresidente a livello nazionale, Giuseppe Roscioli, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Il passo successivo- ha aggiunto Roscioli- sarebbe quello di allargare a livello europeo questo passaporto e poi ancora a livello intercontinentale. Bisogna passare per il riconoscimento reciproco del vaccino. Nel momento in cui, ad esempio, tra Italia e Stati Uniti si usa lo stesso vaccino si potrebbe consentire il transito libero di turisti tra i due Paesi. Oggi, invece, un turista che dovesse intraprendere un viaggio deve fare la quarantena: una cosa che impedisce ogni tipo di viaggio turistico. Per arrivare a tutto ciò, però, dovrebbero lavorare i vari ministeri della Salute. Una cosa non semplice. Ma se entro giugno avremo 300 milioni di vaccinati è chiaro che questo passaporto potrebbe consentire l’inizio di un nuovo turismo“. “GLI HOTEL DI ROMA HANNO PERSO IL 90% DEL FATTURATO”

