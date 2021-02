Crisi di governo, ultime news. Oggi nuovo giro di consultazioni. Conte apre “ma non sarò nel governo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie governo news – Questa si prospetta come la settimana decisiva per la formazione del governo Draghi. Chiuse le prime consultazioni, il premier incaricato Oggi riceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà il secondo giro di colloqui con le forze politiche, che si concluderà nel pomeriggio di martedì. La nuova maggioranza è ancora però tutta da formare. Finora Draghi si è assicurato l’appOggio del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle – anche se spaccato al suo interno – ha dichiarato di essere pronto a sostenere il nuovo governo, ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)Draghi, lenotizie– Questa si prospetta come la settimana decisiva per la formazione delDraghi. Chiuse le prime, il premier incaricatoriceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà il secondodi colloqui con le forze politiche, che si concluderà nel pomeriggio di martedì. La nuova maggioranza è ancora però tutta da formare. Finora Draghi si è assicurato l’appo del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle – anche se spaccato al suo interno – ha dichiarato di essere pronto a sostenere il, ...

ivanscalfarotto : Un’intervista che spiega le cose in modo molto semplice a chi per settimane ha definito (in buona o in cattiva fede… - SkyTG24 : 'Non sono il migliore, sono uno che si impegna' L'ex premier #Conte ha rilasciato un breve commento in cui dice di… - ItaliaViva : Abbiamo detto, per mesi, che ad essere al buio era il Governo non la crisi politica. Non si poteva più continuare s… - Gibimassidda : RT @serebellardinel: Se un governo lavora bene in #Ue,su #COVID19,#vaccini, #scuola,strappa 209 miliardi #RecoveryFund e viene fatto esplod… - _marlene1265 : RT @candura_alice: È proprio così. Il #Movimento5Stelle è meglio che stia dentro che fuori. I soldi in ballo sono tanti e non si può essere… -