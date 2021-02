Crisi di governo. In questa situazione atipica, guardiamo in avanti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finora le Crisi di governo sono state caratterizzate dai seguenti scenari. I partiti raggiungono determinati accordi e, supportati da una maggioranza parlamentare, presentano al Capo dello Stato le loro proposte, che sostanzialmente vengono da questi ratificate. Qualora i partiti e i rispettivi gruppi parlamentari non riescano ad esprimere una nuova maggioranza, il Capo dello Stato, accertata la impraticabilità di soluzioni governative, scioglie le Camere. Ma ora si è presentata una situazione nuova e più complessa rispetto a precedenti analoghi, meno marcati. Assenza di una maggioranza e impossibilità di fatto di convocare i comizi elettorali. Il Presidente Sergio Mattarella lo ha spiegato con dettagliata insistenza adducendo esempi concreti su quali guasti può provocare l’impatto delle urne sulla pandemia. Il Portogallo, ad esempio, ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finora ledisono state caratterizzate dai seguenti scenari. I partiti raggiungono determinati accordi e, supportati da una maggioranza parlamentare, presentano al Capo dello Stato le loro proposte, che sostanzialmente vengono da questi ratificate. Qualora i partiti e i rispettivi gruppi parlamentari non riescano ad esprimere una nuova maggioranza, il Capo dello Stato, accertata la impraticabilità di soluzioni governative, scioglie le Camere. Ma ora si è presentata unanuova e più complessa rispetto a precedenti analoghi, meno marcati. Assenza di una maggioranza e impossibilità di fatto di convocare i comizi elettorali. Il Presidente Sergio Mattarella lo ha spiegato con dettagliata insistenza adducendo esempi concreti su quali guasti può provocare l’impatto delle urne sulla pandemia. Il Portogallo, ad esempio, ...

