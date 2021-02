Crisi di governo, il calendario della settimana. Quando potrebbe giurare Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi riapre le consultazioni che si concluderanno nella giornata di martedì. Tra mercoledì e giovedì potrebbe giurare e venerdì o lunedì si potrebbe procedere con il voto di fiducia. Quando potrebbe giurare Mario Draghi? Quando finirà la Crisi? E come? La Crisi di governo arriva al momento di svolta: entro la fine della settimana potrebbe esserci un governo Draghi o potrebbe esserci, ipotesi improbabile ma non impossibile, una chiamata alle urne da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine del secondo giro di consultazioni, il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marioriapre le consultazioni che si concluderanno nella giornata di martedì. Tra mercoledì e giovedìe venerdì o lunedì siprocedere con il voto di fiducia.Mariofinirà la? E come? Ladiarriva al momento di svolta: entro la fineesserci unesserci, ipotesi improbabile ma non impossibile, una chiamata alle urne da parte del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. Al termine del secondo giro di consultazioni, il ...

