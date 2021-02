newsbiella : Crea barca a energia solare, il sogno di Simone: “Navigare sul Po fino a Venezia” -

"La maggior parte degli strumenti che ho utilizzato è frutto di donazioni da parte di diversi enti " ammette con un sorriso " La, ad esempio, mi è stata offerta dal Circolo Nautico Marinella. Il 30enne di Cavaglià è al lavoro da circa sei anni per l'impresa della vita che ha trovato molti sostenitori: "La maggior parte degli strumenti che ho utilizzato è frutto di donazioni e di collaboraz ...