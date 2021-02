Covid, virologo Rizzardini (Sacco): “Il vaccino russo Sputnik è efficace, usiamolo in Lombardia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid. Il vaccino russo Sputnik V ha dimostrato una buona efficacia ed effetti collaterali simili a quelli di Moderna e Pfizer, non ci sono ragioni per cui non utilizzarlo. È l’opinione del virologo del Sacco, Giuliano Rizzardini. Nei giorni scorsi Letizia Moratti, vicepresidente e assessore di Regione Lombardia, ha chiesto al governo di valutare l’uso del vaccino russo. Il vaccino russo si potrebbe usare in Lombardia, come proposto nei giorni scorsi dall’assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, perché “ha una buona efficacia ed effetti collaterali simili a quelli di Moderna e Pfizer”. Lo ha detto il virologo del Sacco, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021). IlV ha dimostrato una buona efficacia ed effetti collaterali simili a quelli di Moderna e Pfizer, non ci sono ragioni per cui non utilizzarlo. È l’opinione deldel, Giuliano. Nei giorni scorsi Letizia Moratti, vicepresidente e assessore di Regione, ha chiesto al governo di valutare l’uso del. Ilsi potrebbe usare in, come proposto nei giorni scorsi dall’assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, perché “ha una buona efficacia ed effetti collaterali simili a quelli di Moderna e Pfizer”. Lo ha detto ildel, ...

