Covid, ultime notizie. Il Sudafrica sospende l’uso del vaccino AstraZeneca: “Meno efficace sulle varianti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (8 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Oltre un milione di persone ha ricevuto la doppia dose di vaccino in Italia, ma la campagna prosegue tra difficoltà e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 11.641 nuovi casi e 270 decessi, e il tasso di positività è salito al 5,6 per cento. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA – Covid ultime notizie Ore o7.00 – Il Sudafrica sospende ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021), ledi oggi (8 febbraio 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Oltre un milione di persone ha ricevuto la doppia dose diin Italia, ma la campagna prosegue tra difficoltà e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 11.641 nuovi casi e 270 decessi, e il tasso di positività è salito al 5,6 per cento. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA –Ore o7.00 – Il...

