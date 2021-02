Covid, ultime news. Da oggi 17 Regioni gialle. Zone circoscritte diventano rosse. LIVE (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da oggi 17 le Regioni gialle. In rosso l'Alto Adige; la provincia di Perugia; alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise. Casi di variante inglese in scuole delle Marche. Monito di Speranza contro gli assembramenti: "Massima prudenza ovunque, il rischio è alto". Nell'ultimo bollettino, 11 mila contagi e 270 decessi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da17 le. In rosso l'Alto Adige; la provincia di Perugia; alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise. Casi di variante inglese in scuole delle Marche. Monito di Speranza contro gli assembramenti: "Massima prudenza ovunque, il rischio è alto". Nell'ultimo bollettino, 11 mila contagi e 270 decessi

