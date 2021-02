Covid, ultime news. Bollettino: 7.970 nuovi casi su 144.270 tamponi, 307 morti. DIRETTA (Di lunedì 8 febbraio 2021) Crescono le terapie intensive (+36) e i ricoveri ordinari (+261). Tasso di positività al 5,5%. Speranza: "Al via vaccino a over 80, prosegue l'impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i più colpiti da questa pandemia". In rosso l'Alto Adige, la provincia di Perugia, alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise. casi di variante inglese in scuole delle Marche Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 febbraio 2021) Crescono le terapie intensive (+36) e i ricoveri ordinari (+261). Tasso di positività al 5,5%. Speranza: "Al via vaccino a over 80, prosegue l'impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i più colpiti da questa pandemia". In rosso l'Alto Adige, la provincia di Perugia, alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise.di variante inglese in scuole delle Marche

