Covid | troppi casi | il sindaco di Salerno chiude 3 scuole e chiama l’Asl

"La curva epidemica e' in crescita e cio' ci impone una particolare cautela e una particolare intelligenza dei fini". Avendo osservato un aumento dei contagi in citta', fino a toccare i cento registrati ieri, lo sottolinea il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine della presentazione di una iniziativa alla sede del Pd di Salerno. Il primo cittadino, ricordando di essere stato nello scorso fine settimana, come spesso accaduto in passato, "di pattuglia insieme alla polizia municipale e alla Protezione civile al lungomare e al corso", evidenzia di aver verificato "che c'e' una tendenza all'assembramento, anche se, la stragrande maggioranza dei miei concittadini, il 90% addirittura, indossa la mascherina, ma non e' un presidio sufficiente". Il sindaco ribadisce la necessita' di "rispettare le distanze di ...

